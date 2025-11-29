Trabzonspor, evinde ağırladığı Konyaspor'u farklı yendi

- Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi.
- Bordo-mavililer, ikinci yarıda attıkları gollerle maçı domine etti.
- Onuachu'nun iki, Muçi'nin bir golüyle Trabzonspor üç puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor’u 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı domine etti.
KALECİLER DEVREDE
4. dakikada Olaigbe’nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Bahadır son anda kornere çeldi.
Hemen ardından 5. dakikada Bardhi, Biorlo’nun pasıyla kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı ancak Onana gole izin vermedi.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ
14. dakikada Bardhi, ceza sahasında müsait durumda topu auta göndererek önemli bir fırsatı kaçırdı.
15. dakikada ise Andzouana’nın şutunda top, müdahale etmek isteyen Okay Yokuşlu’nun ayağına çarpıp Trabzonspor ağlarına gitti: 0-1.
TRABZONSPOR GOL ARADI
24. dakikada Zubkov’un sağdan yaptığı ortaya Onuachu’nun kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı. Ev sahibi ekip bu pozisyonla beraberlik fırsatını değerlendiremedi.
VAR UYARDI, PENALTI GELDİ, ONUACHU SKORU EŞİTLEDİ
40. dakikada Trabzonspor, VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Zubkov’un pasıyla ceza sahasında kaleci Bahadır’dan sıyrılan Muçi’nin düşürülmesi üzerine hakem Alper Akarsu, aut kararını geri çekerek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Paul Onuachu penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.
İKİNCİ YARI
İkinci yarıda ev sahibi ekibin golleri art arda geldi.
50. dakikada Paul Onuachu, 56. dakikada da Ernest Muçi'nin golleriyle fark 2'ye çıktı.
Maç bu sonuçla bitti: 3-1
İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLANGIÇ
46. dakikada Konyaspor savunmasında Bouchouari'nin hatalı geri pasına araya giren Muleka, ceza sahasında net bir fırsat yakaladı ancak şutu direğin yanından auta çıktı.
ONUACHU YİNE SAHNEDE: 2-1
50. dakikada Trabzonspor öne geçti. Olaigbe’nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden kaleci Bahadır’ın solundan topu ağlarla buluşturarak hem kendisinin hem takımının ikinci golünü attı: 2-1.
MUÇİ'DEN NEFİS FRİKİK: 3-1
56. dakikada bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı. Muçi, sol çizgiye yakın dar açıdan kullandığı frikikte topu kaleci Bahadır’ın üzerinden filelere gönderdi: 3-1.
58. dakikada Pina’nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top havalandı. Onuachu pozisyonu tamamlamak istedi ancak çizgi üzerinde Andzouana gole izin vermedi.
KONYASPOR'UN ÇABALARI YETMEDİ
69. dakikada Jin Ho, ceza sahasında iki rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Onana köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.
70. dakikada Pedrinho'nun ortasında Melih Bostan’ın şutu üst direğe çarparak auta gitti.
90+4’te Andzouana’nın sert vuruşunda top bir kez daha üst direkten döndü.
Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu etkili gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1
Stat: Papara Park
Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)
Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (Konyaspor), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (Konyaspor), Dk. 77 Oulai (Trabzonspor)