Trabzonspor evinde Kocaelispor'u yendi

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü, 49. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor ise puanla tanışamadı.

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

SEZONUN İLK GOLÜ ONAUCHU'DAN

Dakikalar 49'u gösterdiğinde köşe vuruşunda topun başına geçen Oleksandr Zubkov, kale alanına yaptığı ortada kalecinin yumrukladığı top sol kanada açıldı. Topu kontrol eden Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortada iyi yükselen Paul Onuachu kafa vuruşunu yaptı. Yerden sekip kalenin ortasına doğru giden top, ağlarla buluştu.

Böylece, Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu, takımının yeni sezondaki ilk golünü atmış oldu.

TRABZONSPOR, 3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Kocaelispor'u ağırlayan Trabzonspor 3 eksik ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken maç saatinde durumunun belli olacağı açıklanan yeni transfer Felipe Augusto ise kadroya dahil edildi.

3 YENİ TRANSFER 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferleri Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.

Karadeniz ekibinin ilk 11'inde Olaigbe, Pina ve Onuachu olmak üzere 3 yeni transfer görev yaptı.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.

72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs 2025 tarihinde Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde mücadele etti.

TARAFTARLARA GÖRSEL ŞOV

Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilenmesiyle taraftarlara adeta görsel şov sunuldu.

Kadim Futbol ekibi ve DJ Twins Project ile gerçekleştirilen sezon açılış etkinlerine yoğun ilgi gösterildi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi etkinliklerle eğlendi.

Trabzonspor taraftarları, sezonun açılış maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, misafir takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünün önemli bir bölümünü doldurdu.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya siyah tişört üzerine basılı şehit Fethi Sekin ve Eren Bülbül görselleriyle çıktı. Şehadet yıldönümünde anılan Eren Bülbül ile Fethi Sekin anısına stadyumdan da anons yapıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Olaigbe'nin soldan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

44. dakikada Nwakaeme'nin topuk pasında ceza alanı hemen dışından Zubkov'un şutunda kaleci Jovanovic'in müdahale edemediği top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

61. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza yayı üzerinden Nwakaeme'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

73. dakikada Ahmet Oğuz'un soldan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde Nonge Boende, topu topuk pasıyla Petkovic'e aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

84. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Arif Boşluk oyuna girdi.

87. dakikada Haidara'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla yandan auta çıktı.