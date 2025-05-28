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Trabzonspor, Fatih Tekke ile istikrar gösterdi

Trabzonspor, Fatih Tekke ile istikrar gösterdi Süper Lig'de Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde 10 maçı geride bıraktı. Söz konusu maçlarda 16 puan toplayan bordo-mavililer, Tekke yönetiminde hem evinde hem de deplasmanda aynı istikrarı gösterdi.