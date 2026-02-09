Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

- Trabzonspor, Fenerbahçe ile yapacağı maça hazırlanmaya başladı.
- Antrenman, ısınma, rondo ve dar alanda oyun çalışması içerdi.
- Fatih Tekke yönetimindeki takım, çalışmalarına yarın devam edecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Akyazı Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.