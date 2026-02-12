Abone ol: Google News

Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürdü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 19:41
  • Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Zubkov katılmadı.
  • Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

İDMANA KATILMADI

Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

