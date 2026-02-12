Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisini sürdürdü

- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Zubkov katılmadı.
- Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
İDMANA KATILMADI
Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.