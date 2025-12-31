Trabzonspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

- Trabzonspor, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
- Fatih Tekke yönetiminde dinamik ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
- Takım, 1 günlük izinin ardından antrenmanlarına devam edecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.