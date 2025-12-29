Abone ol: Google News

Trabzonspor, Galatasaray mesaisine başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 08:42
  • Trabzonspor, Galatasaray ile yapacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.
  • Fatih Tekke yönetiminde sürdürülen antrenmanda dinamik ısınma, 5'e 2 oyun ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
  • Bordo-mavililer, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

ÇİFT İDMAN YAPILACAK

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

