Trabzonspor, Galatasaray mesaisine başladı

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.
ÇİFT İDMAN YAPILACAK
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.