Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
TRABZONSPOR'UN DURUMU
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'un 10 puanı bulunuyor.
Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
GAZİANTEP FK'NIN DURUMU
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nın 9 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.
Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Salih, Folcarelli, Visca, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip Talha, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim