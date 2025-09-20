Trabzonspor - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor'un 10 puanı bulunuyor.

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK'NIN DURUMU

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nın 9 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Salih, Folcarelli, Visca, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip Talha, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim