Trabzonspor ile Başakşehir 35. randevuda

- Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı 34 maçta 14 galibiyetle üstün durumda.
- İki takımın İstanbul'da oynadığı 17 maçta Trabzonspor 8, Başakşehir ise 6 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti.
- Geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Başakşehir'e karşı deplasmanda 3-0 galip geldi.
Trabzonspor ile Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 49 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.
İSTANBUL'DA 8 GALİBİYET
İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor deplasmanda 30 gol atarken 20 gol yedi.
TEKKE İLE İLK MAÇTA KAZANMIŞTI
Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.