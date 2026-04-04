Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerilim tırmandı: Dostluk yemeği iptal...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesinde iki kulüp arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Galatasaray ile dostluk ilişkimizi askıya aldık' sözlerinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

GERGİNLİK TIRMANDI

Bordo-mavili kulüpte maç öncesi düzenlenecek olan dostluk yemeği organizasyonu kaldırıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan ayrıca misafirler için tahsis edilecek locayı da iptal etti.

Yaşanan tüm bu gelişmeler iki kulüp arasında oynanacak derbi karşılaşmasını daha da gergin bir boyuta taşıdı.

TRABZONSPOR DOSTLUK YEMEĞİNİ İPTAL ETTİ

Öte yandan şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesinde Galatasaray'ın şehre geldiği anların görüntüleri de dikkat çekti.

Havalimanında kendilerini bekleyen otobüse yönelen sarı kırmızılı futbolcuları kimse karşılamazken yaşanan sessizlik sosyal medyada gündem oldu.