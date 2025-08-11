Trabzonspor - Kocaelispor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.
Akyazı Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Onuachu
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Cihat, Samet, Nonge, Agyei, Mendes, Petkovic