Trabzonspor - Kocaelispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, evinde Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 08:43
Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor ile karşılaşacak.

Akyazı Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya'nın sakatlıkları sürüyor, yeni transfer Felipe Augusto'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Wieteska, Appindangoye, Haidara, Cihat, Samet, Nonge, Agyei, Mendes, Petkovic

