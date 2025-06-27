Trabzonspor, Paul Onuachu’nun transferini açıkladı

Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı.

Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon euroda diretmişti.

Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon euroya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ini aldılar.

TRABZON, MUTLU SONA ULAŞTI

İngiliz ekibi, Nijeryalı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti.

Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti.

YİNE NFC TEKNOLOJİSİYLE AÇIKLANDI: GERİ DÖNDÜM!

Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

Öte yandan Trabzonspor, Onuachu transferini de NFC teknolojisiyle açıkladı.

Nijeryalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm! Daha hazır, daha iyi, daha güçlü, goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina da aynı yöntemle açıklanmıştı.

TEKKE İSTİYORDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke daha önceki açıklamalarında, Onuachu’nun oyun planlarına uygun bir profil olduğunu belirterek, “Onuachu beğendiğim bir oyuncu ve sistemimize uyan bir santrafor. Daha önce burada gösterdiği performans ortada” ifadelerini kullanmıştı.

TRABZON'DAKİ SON SEZONUNDA 17 GOL ATTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.