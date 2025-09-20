Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile yenişemedi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırladı.

Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR’UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Gaziantep FK, 39. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda kaleci Andre Onana, kendi yarı alanından rakip sahaya uzun bir top gönderdi. Savunmadan sıyrılan Paul Onuachu, kalesinden açılan Burak'ı da geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Öte yandan Gaziantep FK ise Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 maçta ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 11 yaptı. Gaziantep FK ise puanını 10'a yükseltti.

Trabzonspor, Süper Lig'in bir sonraki maçında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Samsunspor'u konuk edecek.

FATİH TEKKE'NİN KADROSU

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine sakatlığı geçen Pina'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu kez Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle son oynanan maçın kadrosunda yer almayan Sikan, iyileşmesinin ardından Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Bouchouri ve Cihan Çanak ile kart cezalısı Okay Yokuşlu ile Oulai maçta forma giyemedi. Ayrıca A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park'ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park'ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sol taraftan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, kaleci Mustafa Burak yatarak topun sahibi oldu.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci topu kontrol etti.

36. dakikada Batagov'un pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Zubkov'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayının hemen gerisinden Rodrigues'in gelişine yerden sert vuruşunda, top kaleci Onana'nın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1

45. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.

90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.