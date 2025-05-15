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Haber Merkezi

Süper Lig’de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçlıyordu.

Ancak Trabzonspor'un oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle bu beklenti gerçekleşmedi.

Hal böyle olunca bordo-mavili ekip, taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

TRABZONLU TARAFTAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İşte o hayal kırıklıklarından biri, sosyal medyaya yayılan bir videoda net şekilde görüldü.

Türkiye Kupası finalini stattan takip eden bir Trabzonspor taraftarı, yenilen gollerden sonra gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra sinirlenerek üzerindeki formayı çıkartan bordo-mavili taraftarın gözyaşları dinmek bilmedi.

İşte o anlar...