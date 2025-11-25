Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 11 yıldır ilk kez böyle sevindim

Trabzonspor, Süper Lig’in 13. konuk olduğu Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Maç başlangıcı ve bitimine kadar heyecan vericiydi. Maçın üzücü kısımları da var ama sonunda lehimize gelişti. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu durumun aslında bizim için pozitif olması lazımken Visca'yı kaybettik. Sağlık durumu hakkında bilgilendirme resmi hesabımızdan yapılacaktır. 10 kişi rakibe oynarken istemediğimiz durum geriye düşmektir. Bunu yaşadık. Penaltı ve basit pas kaybından yapılan ortadan gelen gol ve kornerden yediğimiz gol. Durum pozitif görünürken olumsuz anlar yaşadık. Geri dönmesini bildik. Gayet iyi maçtı. Son anlarda yaşadığımız duyguyu ben de hissettim. Muci'nin morale ihtiyacı vardı. Yeni bebeği oldu. Hediye olsun. Hedefimiz 3 puandı ve çok değerli bir durum. Sadece kaptanımızın durumu çok üzdü bizi" ifadelerini kullandı.

"BENDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Fatih Tekke, ilk geldiği günden bu zamana yaşadığı gelişim sorulduğunda şu şekilde cevap verdi:

Bende herhangi bir değişiklik yok. Allah nasip ediyor. İlk geldiğim gün kulübün taraftarının ve oyuncuların durumu belliydi. 8 ay geçmiş. Herkes gelişimi görüyor ve pozitif buluyor. Oluğundan fazla göstermeye gerek yok. Son haftalarda oyuncumuzun sakatlanması ve cezalanması bizi etkiliyor. Dolayısı ile geniş kadromuz yok. Rakibimiz 5 kişi eksik olduğunda da kendi oyununu oynayabiliyor. Yeni bir durum yok. Benle ilgili bir değişiklik yok çalışmaya devam.

Hakemler hakkında da konuşan Fatih Tekke, "Pozisyonları izlemedim ama hakemlerimiz ve yanımdaki hakemler yakın pozisyonda, 'Bir şey olmaz' diyorlar. En çok bundan rahatsız oluyorum. Kaldı ki bizim nasibimizde top bizim tarafa gelince oluşan en olumsuz senaryo gerçekleşiyor. Neyse o verilmesi lazım. Pozisyonları izlemek durumundayım. Henüz izlemedim. O sebeple şu an bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

"TOP ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ"

Rakibi 10 kişi kalmasıyla beraber yaşadığı durumdan bahseden Tekke, "Kırmızı kartla oyun sistemimiz aksiyonlar oluştu. Kaldı ki 10 kişiye karşı küçük anlar var. Baskıda rakip kırmızı yiyince zorlandık. Rakibimiz 5'liye döndü. O sırada 3-4 dakika kaybettik. Onun dışında top üstünlüğü bizdeydi. Yine de bazı oyunculardan daha çok beklentimiz vardı. Bazı oyuncular istediğimiz seviyede değil. Oyuncuların yerleri ve değişimleri ile ilgili bir şeyler yaptık. İyi de oldu. Aceleci davrandık. 1-1 ve 2-2'de etkinliğimizi artırabiliriz. 10 kişi kalınca rakip formasyon değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

"11 YILDIR İLK KEZ BÖYLE SEVİNDİM"

Fatih Tekke, sözlerini şöyle noktaladı: