Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını noktaladı

AA & Ensonhaber
Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.
SAVIC İDMANA KATILDI
Antrenmanda, Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.
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