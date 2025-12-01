Abone ol: Google News

Trabzonspor, Vanspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Vanspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 19:46
  • Trabzonspor, Vanspor ile Türkiye Kupası maçına hazırlanıyor.
  • Antrenmanda ısınma, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı.
  • Uzun süredir sakat olan Stefan Savic, antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Vanspor ile 3 Aralık'ta yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması yapıldı.

Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SAVIC KATILDI

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Stefan Savic antrenmana katıldı.

