Trabzonspor'da Arseniy Batagov'a Premier Lig kancası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda…

Ukraynalı oyuncuyla ilgilenen son takım ise Bournemouth…

İngiliz ekibi, kapıyı 20 milyon eurodan açtı.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Bordo-mavililerin ise 30 milyon euro istediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Pazarlıkların önümüzdeki hafta içinde tamamlanması ve Ukraynalı stoperin Ada yolunu tutması bekleniyor.

28 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKILDI

İngiliz basını da Batagov'a olan ilgiyi manşetlerine taşıdı.

Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Benfica'dan 22, Nottingham Forest'ten 12 ve Lazio'dan gelen 12 milyon euroluk teklifleri reddettiği belirtildi.

1.8 MİLYON EUROYA ALINDI

Geçen sezon başında Zorya'dan 1.8 milyon euroya alınan Batagov'un, bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Futbolcunun bu sezonki yıllık maaşı 680 bin euro.

BAŞKAN DOĞAN'DAN BATAGOV SÖZLERİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde canlı yayında, "Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah." demişti.

Trabzonspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki stoper, 1 kez ağları havalandırdı.