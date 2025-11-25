Trabzonspor'da Edin Visca, ameliyat edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Edin Visca, ameliyat edildi.

Trabzonpor Sağlık Kurulu Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Edin Visca'nın ameliyatına ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, "Takımımızın Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsor hastanemizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

VISCA'YA ZİYARET

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığın ardından başarılı bir operasyon geçiren Visca’yı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Doğan, Visca’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşması yönündeki temennilerini iletti.

Ayrıca tedavi sürecine ilişkin sağlık ekibinden detaylı bilgi aldı.

Edin Visca da ziyaret ve desteklerinden dolayı Başkan Ertuğrul Doğan’a teşekkür etti.

NELER OLDU?

Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-3 mağlup etti.

Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor’da Edin Visca, Festy Ebosele’nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele’nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.