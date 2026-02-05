Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

- Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde takım, idmanlarda ısınma ve taktik çalışmaları yaptı.
- Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.