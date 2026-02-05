Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 20:09
Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti
  • Trabzonspor, Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde takım, idmanlarda ısınma ve taktik çalışmaları yaptı.
  • Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Eshspor Haberleri