Fenerbahçe'de yeni transferler tribünde

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 21:20
  • Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK ile oynanan Türkiye Kupası maçını tribünden izledi.
  • Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.
  • İki oyuncu da mücadeleyi yönetim locasından takip ederek takım arkadaşlarına destek oldu.

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin yeni transferleri stadyumda yerlerini aldı.

LOCADAN İZLEDİLER

İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.

