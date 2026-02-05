Fenerbahçe'de yeni transferler tribünde

- Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK ile oynanan Türkiye Kupası maçını tribünden izledi.
- Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.
- İki oyuncu da mücadeleyi yönetim locasından takip ederek takım arkadaşlarına destek oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin yeni transferleri stadyumda yerlerini aldı.
LOCADAN İZLEDİLER
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi.
İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.