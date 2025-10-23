Trabzonspor'da Taha Emre İnce, ameliyat edildi

- Trabzonspor'da Taha Emre İnce, sağ dizindeki kıkırdak sorunu nedeniyle ameliyat edildi.
- Ameliyat, sponsor hastanede Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.
- Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun rehabilitasyon sürecine başlandı.
Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavililer, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Emre İnce'nin ameliyat edildiğini duyurdu.
"REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLANMIŞTIR"
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Taha Emre İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Sağ diz kıkırdak sorunu bulunan oyuncumuz Taha Emre İnce, sponsor hastanemizde Op. Dr. Mustafa Şengün ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.