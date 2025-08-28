Abone ol: Google News

Trabzonspor'dan Dilan Bora'ya kutlama

Trabzonspor, "yılın defans oyuncusu" seçilen futbolcusu Dilan Bora'yı tebrik etti.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 18:37
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora için kutlama mesajı yayınladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ÖDÜLÜ TESLİM ALDI

Dilan Bora ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim almıştı.

