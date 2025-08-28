Trabzonspor'dan Dilan Bora'ya kutlama

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, "yılın defans oyuncusu" seçilen Dilan Bora için kutlama mesajı yayınladı.
Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Dilan Bora bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreninde, 'yılın defans oyuncusu' ödülüne layık görülmüştür. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
ÖDÜLÜ TESLİM ALDI
Dilan Bora ödülünü, kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği gecede teslim almıştı.