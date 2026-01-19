Zeynep Sönmez'in rakibi Anna Bondar oldu

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ikinci turda Anna Bondar ile eşleşti.
- Bondar, ilk turda ABD'li Elizabeth Mandlik'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle yendi.
- Sönmez ve Bondar'ın maçı 21 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan yaşanıyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar ilk tur mücadelesinde dünya 74 numarası Macar Anna Bondar ile klasmanın 182. basamağındaki ABD'li Elizabeth Mandlik karşılaştı.
Bir saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Bondar, adını ikinci tura yazdırdı.
21 OCAK'TA OYNANACAK
Milli tenisçi Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur müsabakası, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.