Trabzonspor'dan Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan transferdeki son gelişmelerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Doğan, gerçekleşmeyen Oğuz Aydın transferinin perde arkasını ve hala gündemlerinde olan Ahmed Kutucu'ya değindi.

"OĞUZ GELMEK İSTEMEDİ"

Doğan, gerçekleşmeyen Oğuz Aydın transferinin perde arkasını anlattı.

Bordo-mavili ekibin başkanı, “Oğuz Aydın transferi için Fenerbahçe yönetiminden izin aldıktan sonra oyuncuyla görüştük. Sonuçta kontratlı bir oyuncu. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemedi. Gündem kapandı." ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU SATIN ALMA TALEPLERİ VAR"

Başkan Doğan son olarak Ahmed Kutucu için ise şunları söyledi: