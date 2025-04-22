Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynanan mücadele sakatlanarak oyundan çıkan Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.
"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANILMIŞTIR"
Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın, Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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