Trabzonspor'un Erzurum kampı tamamlandı

Bordo-mavili takım, Erzurum'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını bugün 10.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında, Ümraniyespor maçında ilk onbirede sahaya çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

TRABZON'DA SÜRECEK

Karadeniz ekibi, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar 4 hazırlık müsabakası oynadı.

ERZURUM'DA 4 HAZIRLIK MAÇI OYNANDI

Trabzon'da Dinamo Tiflis ile 1-1 kalırken, Erzurum'da yaptığı 4 müsabakada ise; Araz Nahçivan'a 3-2 yenildi, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti.

İran temsilcisi Persepolis ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım son hazırlık maçında ise Ümraniyespor'u 3-1'lık skorla yendi.