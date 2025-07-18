Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina: Tek idolüm Messi

Trabzonspor’un Palandöken Yüksek İrtifa Kampı’ndaki hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bordo-mavililerin yeni transferi Wagner Pina antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hem savunmada hem hücumda etkili olabilme özelliğinin kendisini Trabzonspor’a getiren en önemli faktör olduğunu belirten Pina, “Enerjimle sahaya katkı vermek için her zaman elimden geleni yaparım. Başarılı oyuncuların ardından gelen bir isim olarak, ben de bu kulüpte iz bırakmak istiyorum” dedi.

"FATİH TEKKE, ÇOK İYİ BİR TEKNİK ADAM"

Teknik direktör Fatih Tekke'nin oyun anlayışından övgüyle bahseden Wagner Pina, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız sadece beklerin değil, tüm oyuncuların oyundaki rolünü önemsiyor. Bireysel katkılar elbette önemli ama kolektif başarı her şeyin önünde. Fatih Tekke sürekli bizimle iletişimde ve sistemini bize benimsetmeye çalışıyor. Hep birlikte güçlü bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz.

"BU FORMA ALTINDA UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor’un hem kulüp yapısı hem şehir olarak çok değerli olduğunu vurgulayan Pina, "Amacım bu takımda başarılı olmak ve uzun yıllar hizmet etmek. Djaniny, bu kararı almamda önemli bir etkendi. Sürekli iletişim halindeydik ve bana kulüp hakkında çok faydalı bilgiler verdi" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVEDİR"

Kadronun kalitesine dikkat çeken genç oyuncu, "Hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşan dengeli bir kadromuz var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız hedefiniz daima şampiyonluk olmalıdır. Hocamızın bize aşılamaya çalıştığı mentalite ile bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum. Kendi adıma gelişmeye açık bir oyuncuyum. Özellikle üçüncü bölgede, son vuruşlar konusunda daha iyi olmam gerekiyor ve bunun için çalışıyorum" dedi.

"CARDOZO SAYESİNDE TRABZONSPOR'U TANIDIM"

Türkiye ligini Portekiz’de oynarken de takip ettiğini belirten Pina, "Buranın kaliteli bir lig olduğunu zaten biliyordum. Trabzonspor’u da daha önce takip etmiştim. En beğendiğim oyunculardan biri olan Oscar Cardozo’nun burada oynaması sayesinde kulübe daha çok ilgi duydum. Her ne kadar benim pozisyonumda oynamasa da örnek aldığım tek oyuncu Messi. Onun oyun tarzı ve liderliği bana her zaman ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara da seslenen Pina, "Her maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor’un hedefleri için sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.