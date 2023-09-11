Trabzonspor'un yeni yıldızı Nicolas Pepe kente geldi Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, kente ayak bastı. Yıldız futbolcu, "İnanılmaz derecede mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmaz" ifadelerini kullandı.

DHA

Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den transfer ettiği Nicolas Pepe, Trabzon'a indi.

Özel uçakla Paris'ten saat 21.30'da yola çıkan 28 yaşındaki futbolcu saat 00.15 sıralarında havalimanına ulaştı.

Havalimanında toplanan bordo-mavili taraftarların verdiği çiçeği kabul eden Fildişi Sahilli yıldız daha sonra taraftara üçlü çektirdi.

"İnanılmaz derecede mutluyum"

Heyecanlı olduğunu belirten Pepe, "İnanılmaz derecede mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmaz. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor'un bana olan inancı ve güveninden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Nicolas Pepe, kalabalık arasından güçlükle geçerek kendisini bekleyen araca bindi ve taraftarların tezahüratlarıyla konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Arsenal bonservisine 80 milyon euro verdi

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu.

2017 yılında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan futbolcu iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)