Tunahan Ergül Bursaspor'da

DHA

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Bursaspor, orta sahasını genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Çorum FK forması giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşmaya vardıklarını kamuoyuna duyurdu.

OYUN GÖRÜŞÜ VE PAS BECERİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Çorum FK altyapısından yetişen ve oyun görüşü ile pas becerisiyle öne çıkan Tunahan’ın, yeni sezonda Bursaspor’un oyun planında kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonki istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun transferi için Bursaspor’un bonservis bedeli ödediği, bu doğrultuda Çorum FK’nın futbolcunun sözleşmesini feshettiği öğrenildi.