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Haber Merkezi

Türkiye Kupası final mücadelesinde bu akşam, Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele saat 20.45'te, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları da final mücadelesi için Gaziantep'e gitti.

Zaman zaman karşılaşan taraftarlar arasında bir sorun yaşanmadığı görülürken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki topladı.

FİNAL ÖNCESİ İKİ TAKIM TARAFTARLARI KAVGA ETTİ

Türkiye’nin dört bir yanından Gaziantep’e gelen iki takım taraftarları önce atışmaya başladı.

Ardından da birbirlerine saldıran taraftarlar bir anda ortalığı birbirine kattı.

O anlarda Galatasaraylı taraftarlardan bazıları çevrede bulunan iş yerine sığındı.

Türkiye Kupası finali öncesi yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı...