Udinese'de Nicolo Zaniolo'ya övgüler

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

İtalyan takımında 10 resmi maça çıkan Zaniolo, 627 dakika sahada kaldı ve 4 kez fileleri havalandırdı.

Son olarak Atalanta'ya attığı golle Udinese'ye 3 puan kazandıran İtalyan yıldızın formundan, teknik direktör Kosta Runjaic de memnun.

"HARİKA BİR OYUNCU"

Runjaic, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, Zaniolo hakkında sorulan bir soru üzerine, İtalyan yıldızın çok iyi bir profesyonel olduğunu dile getirdi ve "Harika bir oyuncu, bir profesyonel. Udinese onun için çok önemli bir fırsat. İyi oynuyor, iyi iş çıkarıyor. Gelişmesi ve daha iyisini yapması gerektiğini biliyor. bize yardımcı olabilir, biz de ona yardımcı olabiliriz." diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA CİDDİ"

Nicolo Zaniolo ile çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Hem saha içinde hem de saha dışında örnek teşkil ediyor. Beklediğimden çok daha ciddi, hatta bazen fazla ciddi (gülerek)." ifadelerini kullandı.

SON GÜN KİRALANMIŞTI

Galatasaray ile sezona başlayan Zaniolo, Avrupa'da transfer döneminin son gününde Udinese'ye kiralanmıştı.

Yıldız oyuncu, daha önce de Fiorentina, Atalanta ve Aston Villa'ya kiralık gönderilmişti.

İtalyan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.