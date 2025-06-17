UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri

AA & Ensonhaber

İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda mücadele edecek 16 takımın eşleşmeleri belli oldu.

ARDA TURAN'IN AVRUPADA İLK SINAVI TAMPERE İLE

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in başında bulunan Türk teknik direktör Arda Turan, Avrupa serüvenine Finlandiya ekibi Ilves Tampere ile başlayacak.

İlk maçlar 10 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 17 Temmuz’da oynanacak.

SAMSUNSPOR VE BEŞİKTAŞ DA RAKİPLERİNİ BEKLİYOR

Öte yandan Süper Lig’i 2024-25 sezonunda ilk dört içinde tamamlayan Beşiktaş ve Samsunspor da UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor doğrudan play-off turundan başlayacak ve tek eleme oynayacak. Beşiktaş ise 2. eleme turundan itibaren mücadeleye katılacak ve gruplara kalabilmek için üç tur geçmek zorunda kalacak.

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turundaki eşleşmeler ise şu şekilde:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya)

Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova)

Sabah (Azerbaycan)-NK Celje (Slovenya)

Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç)

Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan)

Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan)

Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)