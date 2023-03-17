UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un elenmesiyle son buldu.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Eşleşmeler bugün çekilecek kuralarla belirlenecek.

Fenerbahçe kazanmasına rağmen elendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı.

Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Başakşehir ve Sivasspor farklı skorlarla kaybetti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı.

Gent (Belçika), Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht (Belçika) çeyrek finale kaldı.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Sivasspor, rövanş maçında da rakibine 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Başakşehir de ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
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