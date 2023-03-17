UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları tamamlandı. Temsilcilerimiz çeyrek finale yükselme başarısı gösteremedi.

Türkiye'nin Avrupa yolculuğu Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un elenmesiyle son buldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Eşleşmeler bugün çekilecek kuralarla belirlenecek. Fenerbahçe kazanmasına rağmen elendi Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağında 8 maç oynandı. Sevilla (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu. Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Başakşehir ve Sivasspor farklı skorlarla kaybetti Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı. Gent (Belçika), Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht (Belçika) çeyrek finale kaldı. İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Sivasspor, rövanş maçında da rakibine 4-1 yenilerek turnuvadan elendi. Başakşehir de ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti. Gözden Kaçmasın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu Haberin Detayları