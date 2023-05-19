UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final biletleri sahiplerini buldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de finalistler belirlendi.

Avrupa Ligi yarı finalinde Roma evinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Bayer Leverkusen'le golsüz berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Diğer maçta Sevilla, 1-1'in rövanşında Juventus'u ağırladı. 65. dakikada Vlahovic'in golüyle konuk ekip öne geçti. Ev sahibi 72. dakikada Suso ile beraberliği yakaladı ve normal süresi 1-1 sona eren maç uzatmalara gitti. Sevilla, 95. dakikada Lamela ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı ve finalde Roma'nın rakibi oldu. Sevilla'da zaman geçirdiği gerekçesiyle 115. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan Acuna final maçında görev yapamayacak.

UEFA Avrupa Ligi finali 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Konferans Ligi'nde West Ham United evinde 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında AZ Alkmaar deplasmanına çıktı. Londra ekibi mücadeleyi 90+4. dakikada Fornals'ın attığı golle 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Basel, 2-1'in avantajı ile Fiorentina'yı konuk etti. Mücadelenin normal süresi Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Tribündeki bir seyircinin sağlık sorunu yaşaması nedeniyle bir süre duraklayan uzatmaların 129. dakikasında Barak ile bir gol daha bulan Fiorentina maçı 3-1 kazanarak finale çıktı ve West Ham United'ın rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi finali 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.