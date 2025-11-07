Abone ol: Google News

UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax galibiyeti, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor'un zaferinin ardından Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı. Avrupa'da yenilgisiz tamamlanan haftanın ardından ülke puanı sıralamasında en yakın takipçimiz Çekya'yla aradaki farkı açtık.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 09:11
  • UEFA turnuvalarında temsilcilerimiz Galatasaray ve Samsunspor galibiyet aldı, Fenerbahçe ise berabere kaldı.
  • Bu sonuçların ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında Çekya ile farkı açarak 9. sırada yer alıyor.
  • En yakın rakibimiz Çekya 43.100 puandayken Türkiye 47.000 puana ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde maçlar tamamlandı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Bir diğer galibiyet alan ekibimiz de Samsunspor oldu.

Kırmızı-beyazlılar, kendi sahasında konuk ettiği Hamrun'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

PUANIMIZ İYİCE YÜKSELDİ 

Son olarak Fenerbahçe ise Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'in konuğu oldu.

Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Alınan bu sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanları güncellendi.

İşte son tablo...

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.666

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

