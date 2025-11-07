UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde maçlar tamamlandı.

Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Bir diğer galibiyet alan ekibimiz de Samsunspor oldu.

Kırmızı-beyazlılar, kendi sahasında konuk ettiği Hamrun'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

PUANIMIZ İYİCE YÜKSELDİ

Son olarak Fenerbahçe ise Çekya deplasmanında Viktoria Plzen'in konuğu oldu.

Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Alınan bu sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanları güncellendi.

İşte son tablo...

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.666

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100