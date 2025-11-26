UEFA ülke puanında son durum!

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
- Bu sonucun ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer aldı.
- Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında başı İngiltere çekerken, Türkiye 47.000 puanla 9. sırada bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Belçika Ligi takımlarından Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Devler Ligi’ndeki son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu ve 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.
Galatasaray bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi’nde haftayı 9 puanla tamamladı.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Bu 3 maçın ardından Galatasaray, Devler Ligi’nde lig aşamasını tamamlayacak.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Union SG ile oynadığı maçın ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
1. İngiltere - 100.783
2. İtalya - 89.088
3. İspanya - 83.328
4. Almanya - 79.974
5. Fransa - 71.819
6. Hollanda - 64.033
7. Portekiz - 61.066
8. Belçika - 57.350
9. Türkiye - 47.000
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.312
12. Polonya - 38.875
13. Norveç - 38.187