Abone ol: Google News

UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların Union ile oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 08:57
UEFA ülke puanında son durum!
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
  • Bu sonucun ardından Türkiye, UEFA ülke puanında 9. sırada yer aldı.
  • Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında başı İngiltere çekerken, Türkiye 47.000 puanla 9. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Belçika Ligi takımlarından Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

Devler Ligi’ndeki son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu ve 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Galatasaray bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi’nde haftayı 9 puanla tamamladı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Bu 3 maçın ardından Galatasaray, Devler Ligi’nde lig aşamasını tamamlayacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Union SG ile oynadığı maçın ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 61.066

8. Belçika - 57.350

9. Türkiye - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.312

12. Polonya - 38.875

13. Norveç - 38.187

Eshspor Haberleri