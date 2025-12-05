Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta derbi var!

- Türkiye Kupası 2025/26 sezonunun grup eşleşmeleri belli oldu.
- İlk hafta, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bir derbi oynanacak.
- Galatasaray, TFF'ye tepki gösterip kura çekimine katılmadı.
Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katıldı.
TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA ERKEN DERBİ
Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı.
Buna göre Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
İşte Türkiye Kupası'nda gruplar...
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa Futbol AŞ
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü
Beyoğlu Yeni Çarşı FK
TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ
Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.
Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.
Galatasaray'ın fikstürü
Galatasaray - Başakşehir
Fethiyespor - Galatasaray
Galatasaray - İstanbulspor
Alanyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe'nin fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Erzurumspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Beşiktaş'ın fikstürü
Fenerbahçe - Beşiktaş
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Rizespor
Trabzonspor'un fikstürü
Trabzonspor - Alanyaspor
İstanbulspor - Trabzonspor
Trabzonspor - Fethiyespor
Başakşehir - Trabzonspor