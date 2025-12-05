Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta derbi var!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabında eşleşmeler belli oldu.

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katıldı.

TFF'ye tepki gösteren Galatasaray, Türkiye Kupası kura çekimine katılım sağlamadı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ERKEN DERBİ

Gruplarda ilk maçlar 23-24-25 Aralık'ta, son maçlar ise 3-4-5 Mart tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nda yer aldı.

Buna göre Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

İşte Türkiye Kupası'nda gruplar...

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol AŞ

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı FK

TÜRKİYE KUPASI'NIN STATÜSÜ

Kura çekiminde öncelikle torbadaki ilk 3 takım kura ile gruplara dağıtılır. Sonrasında diğer 3 takım için de aynı kura işlemi yapılır. Takımlar diğer 3 torbadan birer takımla müsabaka yapacak şekilde eşleştirilir. Her takım 2 maç iç sahada, 2 maç deplasmanda oynar.

Gruplarda İlk 2 sıra ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselir.

Galatasaray'ın fikstürü

Galatasaray - Başakşehir

Fethiyespor - Galatasaray

Galatasaray - İstanbulspor

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe'nin fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Erzurumspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın fikstürü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

Trabzonspor'un fikstürü

Trabzonspor - Alanyaspor

İstanbulspor - Trabzonspor

Trabzonspor - Fethiyespor

Başakşehir - Trabzonspor