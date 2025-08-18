Uğurcan Çakır için Trabzonspor’dan gece yarısı açıklama geldi

Uğurcan Çakır'ın adı bir kez daha Fenerbahçe'yle anılmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor'la İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır iddiaları üzerine NOW Spor'a açıklamalar yaptı.

UĞURCAN KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMIŞTIM: BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Başkan Doğan, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satmak gibi bir gündemi olmadığını söyledi.

Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."