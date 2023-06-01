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Arjantinli forvetin Ankaragücü maçında 20. golünü atması üzerine sosyal medyada Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat gündemi başladı.
Ümit Özat, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi hakkında "20 gol atarsa saçımı kırmızıya boyatırım. Bizde söz namus" demişti.
Sözünde durdu, saçını kırmızıya boyattı
Icard'yle ilgili sözleri sonrası Arjantinli golcünün 20. golünü atması üzerine Ümit Özat, sözünü yerine getirdi ve saçlarını kırmızıya boyattı.
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