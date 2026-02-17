Türk Telekom'dan Trabzonspor'a 23 sayılık fark

- Türk Telekom, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 100-77 yendi.
- Maç boyunca etkili olan Türk Telekom, üçüncü çeyrekte 25 sayılık fark yakaladı.
- Türk Telekom, Dörtlü Final'e yükseldi ve yarı finalde Erokspor-Fenerbahçe maçının galibiyle karşılaşacak.
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 100-77'lik skorla ev sahibi takım Türk Telekom oldu.
İLK ÇEYREK
Maçın ilk çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Bankston'un ürettiği sayılarla 2. dakikada 5-0 üstünlük sağladı.
Rakibine Reed, Yeboah ile etkili yanıt veren Trabzonspor, 5. dakikada 7-8 öne geçti.
Berkan Durmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla üretken olan ev sahibi takım, çeyreğin son 2 dakikasına 13-10 skor avantajıyla başladı.
Bordo-mavili takım, Hamm ve Ege Arar ile pota altından bulduğu sayılarla farkı eritse de ilk çeyreği Türk Telekom, Smith'in de 3 sayılık basketiyle 18-17 önde geçti.
İKİNCİ ÇEYREK
İkinci periyoda da çok iyi başlayan ev sahibi takım, Doğuş Özdemiroğlu ve Usher'in de pota altından katkısıyla 17. dakikada 13 sayılık farka ulaştı: (43-30).
Trabzonspor, Delgado ve Reed ile bulduğu sayılarla yanıt vermeye çalışsa da pota altını iyi kullanan Ankara temsilcisi 19. dakikada skoru 49-34'e getirerek 15 sayılık farka ulaştı.
İlk yarıyı çok etkili oynayan Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nun 12 sayılık katkısıyla devreye 51-37'lik skor avantajıyla girdi.
KAZANAN TÜRK TELEKOM
Üçüncü çeyreğin başında da etkili oyununu sürdüren Ankara ekibi; Simonovic, Trifunovic ve Usher'in dış atışlardan katkısıyla 26. dakikada 25 sayılık farka ulaştı: (68-43).
Çeyreğin kalan dakikalarında da etkili oyununu sürdüren ve 3. periyodu da 79-58 önde geçen Türk Telekom, karşılaşmayı da 100-77 kazanarak 20-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e yükseldi.
TÜRK TELEKOM RAKİBİNİ BEKLİYOR
Türk Telekom, bu akşam oynanacak Erokspor-Fenerbahçe çeyrek final karşılaşmasında kazanan takımla 20 Şubat Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
Türk Telekom: Ata Kahraman 6, Trifunovic 6, Simonovic 19, Doğuş Özdemiroğlu 16, Bankston 12, Berkan Durmaz 4, Allman 17, Alexander 6, Usher 11, Smith 3, Atakan Biçer
Trabzonspor: Reed 18, Berk Demir, Yeboah 5, Taylor 14, Delgado 4, Tinkle 10, Cem Ulusoy 6, Batu Bircan, Hamm 13, Ege Arar 4, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 18-17
Devre: 51-37
3. Periyot: 79-58