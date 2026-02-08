Abone ol: Google News

Ümraniyespor - İstanbulspor maçında gol sesi yok

Ümraniyespor, 1. Lig'in 24. haftasında evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 18:08
Ümraniyespor - İstanbulspor maçında gol sesi yok
  • Ümraniyespor, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
  • Maç sonucunda İstanbulspor 32, Ümraniyespor ise 28 puana ulaştı.
  • İstanbulspor gelecek hafta Çorum FK'ya, Ümraniyespor ise Iğdır FK'ya karşı oynayacak.

1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 32, Ümraniyespor ise 28 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLARI

İstanbulspor, gelecek hafta Çorum FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri