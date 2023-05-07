Ümraniyespor, Sivasspor'u dört golle geçti Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor evinde Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig’de 33. hafta maçında Mustafa Er yönetimindeki Ümraniyespor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, hakem Burak Şeker yönetiminde Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Ümraniyespor oldu.

Umut Nayir, maça damgasını vurdu

Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri 7, 24, ve 76. dakikalarda Umut Nayir, 90+1. dakikada da Kayode kaydetti. Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Max Gradel'den geldi.

Öte yandan ilk yarının son dakikalarında Sivasspor'da Yatabare rakibi Glumac'a tokat attığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sivasspor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayir, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

Ümraniyespor, şansını sürdürdü

Süper Lig'de son sırada yer alan Ümraniyespor, bu galibiyetle en yakın takipçisi Giresunpspor ile puan farkını 1 maç fazlasıyla 1'e indirdi ve ligde kalma yolunda umutlandı. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.