Yatabare rakibine tokat attı, kırmızı gördü Ümraniyespor ile Sivasspor'u karşı karşıya geldiği Süper Lig maçında Sivassporlu Yatabare, rakibi Glumac'a attığı tokat sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibinin ev sahipliğinde oynanan maçta Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı.

O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.

VAR uyarısı sonrası kırmızı kart çıktı

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray karşısında olmayacak

Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)