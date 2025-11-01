Abone ol: Google News

Ümraniyespor'a Sivasspor karşısında tek gol yetti

Ümraniyespor, 1. Lig'in 12. haftasında evinde Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 18:09
  • Ümraniyespor, 1. Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
  • Tek golü 2. dakikada Engjell Hoti attı.
  • Ümraniyespor, puanını 11'e çıkararak küme düşme hattından çıktı.

1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ümraniyespor, 1-0 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Engjell Hoti attı.

İKİ KIRMIZI ÇIKTI

Sivasspor'da 39. dakikada Bekir Turaç Böke ve 90+1'de Appindangoye direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

ÜMRANİYESPOR, KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor, puanını 11'e yükselterek küme düşme hattından çıktı. Sivasspor ise 14 puanla 11. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, Pendikspor'a konuk olacak. Sivasspor, Manisa FK'yı konuk edecek.

