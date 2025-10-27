Abone ol: Google News

Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı

1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın görevine son verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 17:11
Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı
  • Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın görevine son verdi.
  • Bölükbaşı'nın istifası kabul edilip kendisine teşekkür edildi ve başarılar dilendi.
  • Ümraniyespor bu sezon 11 maçta 2 galibiyet alarak ligde 18. sırada yer alıyor.

1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNULDU

Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

ÜMRANİYESPOR, 18. SIRADA

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.

Eshspor Haberleri