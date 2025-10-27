Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı

- Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı'nın görevine son verdi.
- Bölükbaşı'nın istifası kabul edilip kendisine teşekkür edildi ve başarılar dilendi.
- Ümraniyespor bu sezon 11 maçta 2 galibiyet alarak ligde 18. sırada yer alıyor.
1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.
BAŞARI DİLEĞİNDE BULUNULDU
Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
ÜMRANİYESPOR, 18. SIRADA
Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.