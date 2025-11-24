Union Saint-Gilloise teknik direktörü Hubert: Galatasaray çok kaliteli bir takım

Türkçe teşekkür ederek sözlerine başlayan David Hubert, "Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede hatanın affı yok. Biz, bazı penaltılara maruz kaldık. İstemediğimiz şeyler bunlar. Bu hataları yapmak istemiyoruz. Penaltıya sebebiyet veren şeyler bizi rahatsız ediyor. Bu hatalardan ders almak istiyoruz. Galatasaray'da eksiklikler var. Kadrosunda yeterince kaliteli oyuncuları da var. Sakatlıkları olsa da onların boşluğunu dolduracak kaliteye sahipler." diye konuştu.

Belçikalı teknik adam, defans oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Atletico Madrid maçında zorlandığını kaydederek, "Golde topu kaybettik ve cezasını çektik. Nasıl oynayacağımızı yarın belirleyeceğiz. Biz her şeyden ders çıkarıyoruz. Reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Hatanın arkasından bir daha hata yapmanın anlamı yok. Hataları minimuma indirmemiz lazım. Burada Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular var. Hangi seviyede olduğumuzu görmek için bu maç bizim için çok iyi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları diğer takımlarla Galatasaray'ı karşılaştıran Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım. Mağlup olduğumuz maçlarda oyunumuzu oynamaya çalıştık. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık. Gerçekten en az rakip kadar mücadele etmemiz lazım. Futbolda da önemli olan mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hubert, Türkiye'deki atmosfere değinerek, "Daha önce antrenör olarak Fenerbahçe maçını gördüm. Burada daha sert bir atmosferin olabileceğini duydum. Hazırız diyebilirim. Ne kadar ses varsa işimiz o kadar zor olacak. Her şeyi deneyeceğiz." dedi.

"OSİMHEN BÜYÜK KAYIP"

Genç teknik adam, "Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe ile oynayacak olması sizin için avantaj mı?" sorusu üzerine, "Biz de Anderlecht ile oynayacağız. Kafa kafaya oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda 3 günde bir maç yapıyorsunuz. Takımda eksikler olabiliyor. Fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Osimhen, büyük bir kayıp. Onun dışında Barış Alper ve Leroy Sane gibi oyuncular var. Ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Hazırız." şeklinde konuştu.