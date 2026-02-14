Abone ol: Google News

Ünye Kadın SK, Fatih Vatanspor'u yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 17:17
Ünye Kadın SK, Fatih Vatanspor'u yendi
  • Ünye Kadın SK, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatanspor'u 4-1 yendi.
  • Maçta Ünye'nin gollerini Fredrica Torkudzor (2), Buket Karadağ ve Mesuare Begallo attı.
  • Fatih Vatanspor'un tek golü Açelya Nomak'tan geldi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ünye Kadın SK ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.

Ünye İlçe Stadyumundaki maçta ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Fredrica Torkudzor, 21. dakikada Buket Karadağ, 26. dakikada Fredrica Torkudzor ve 89. dakikada Mesuare Begallo attı.

Fatih Vatanspor'un golünü ise 35. dakikada Açelya Nomak kaydetti.

KAZANAN ORDU EKİBİ ÜNYE

Karşılaşma, Ünye Kadın SK'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Eshspor Haberleri