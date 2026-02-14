Ünye Kadın SK, Fatih Vatanspor'u yendi

- Ünye Kadın SK, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatanspor'u 4-1 yendi.
- Maçta Ünye'nin gollerini Fredrica Torkudzor (2), Buket Karadağ ve Mesuare Begallo attı.
- Fatih Vatanspor'un tek golü Açelya Nomak'tan geldi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Ünye Kadın SK ile Fatih Vatanspor karşı karşıya geldi.
Ünye İlçe Stadyumundaki maçta ev sahibi takımın gollerini 20. dakikada Fredrica Torkudzor, 21. dakikada Buket Karadağ, 26. dakikada Fredrica Torkudzor ve 89. dakikada Mesuare Begallo attı.
Fatih Vatanspor'un golünü ise 35. dakikada Açelya Nomak kaydetti.
KAZANAN ORDU EKİBİ ÜNYE
Karşılaşma, Ünye Kadın SK'nın 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.