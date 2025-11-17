Vaclav Cerny, Fenerbahçe armasını eliyle kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz transfer döneminde Alman ekibi Wolfsburg'dan Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Vaclav Cerny, yaptığı hareketle gündem oldu.

Liglere verilen arada Beşiktaş'a alışmak için Çekya Milli Takımı'na katılmayan Cerny, boş vaktinde AVM'ye gitti.

ARMAYI KAPATTI

Başarılı futbolcu, burada Fenerbahçeli minik taraftarın fotoğraf ricasını kırmadı.

Yıldız futbolcu, fotoğraf çekilirken Fenerbahçe armasını eliyle kapattı.

Ortaya çıkan bu görüntü, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

8 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, Beşiktaş'ta 8 maça çıktı.

28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.