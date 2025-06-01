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Vanspor, Batman Petrol Spor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

VANSPOR PENALTILARLA 1. LİG’E YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ilk 90 dakikasında gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Vanspor 1. Lig'e çıktı.

Karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da tribünden izledi.

Öte yandan Bakan Şimşek maç öncesi Kayseri Valiliğini ziyaret etti.